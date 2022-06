Aktien: Immobilienkonzern Adler mit Verlusten - Aktie macht Hoffnung

Anzeige / Werbung Für positive Schlagzeilen kann die Adler Group mit ihren Quartalszahlen nicht sorgen. Die Immobilienfirma, die sich mit Bilanzfälschungsvorwürfen konfrontiert sieht, meldet sinkende Mieten und unterm Strich rote Zahlen. Sinkende Mieterträge und ein Verlust: Das abgelaufene Quartal der Adler Group fällt desaströs aus. Das Immobilienunternehmen verwies in diesem Zusammenhang auf zahlreiche verkaufte Wohneinheiten. Auch im Gesamtjahr rechnet Adler mit Rückgängen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die Adler Group mitteilte, lagen die Nettomieterträge im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 71,1 Millionen Euro. Vor Jahresfrist waren es noch 84,3 Millionen Euro gewesen. Die operative Ertragskraft, der sogenannte FFO 1, sei auf 28,7 Millionen von 32,2 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Nach Steuern stand ein Minus von knapp 10 Millionen Euro in den Büchern - nach einem Gewinn von 107,5 Millionen vor Jahresfrist. Adler hatte knapp 30.000 Wohneinheiten an den Konkurrenten LEG und den Finanzinvestor KKR verkauft. Das flächenbereinigte Mietwachstum betrug 2,1 Prozent. Im laufenden Jahr rechnet die Immobilienfirma mit einem Rückgang der Nettomieterträge auf 203 bis 212 Millionen Euro von 346 Millionen Euro im Vorjahr. Der FFO 1 dürfte auf 73 bis 76 Millionen Euro von 137,1 Millionen Euro einbrechen. Dennoch: Adler will die Hälfte des FFO als Dividende ausschütten. Vonovia-Aktie erholt sich leicht Die Adler-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen um rund 15 Prozent erholen, liegt aber auf Jahressicht mit einem Minus von rund 80 Prozent immer noch satt im Minus. Auch die im DAX notierte Immo-Aktie Vonovia hat kräftig gelitten und erzielte seit Jahresanfang mit rund 28 Prozent deutliche Verluste. Zuletzt hat sich die Vonovia-Aktie allerdings stabilisiert und nähert sich dem Widerstand bei knapp 37 Euro an. Der steigende MACD (Momentum) stützt den Aufschwung, die nächste Unterstützung liegt am Jahrestief bei knapp 32 Euro. Enthaltene Werte: DE0005008007,DE000LEG1110,DE000A1ML7J1,LU1250154413,DE000A1YC913

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )