Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen, der ATX musste ein Minus von 1,1% hinnehmen. Inflationszahlen sowie die stark gestiegenen Ölpreise legten sich nachhaltig auf die Stimmung, die Rekordinflation erzwingt laut dem slowenischen EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir eine Zinserhöhung im Juli, der ein größerer Sprung nach oben im September folgen sollte, in der Eurozone lag die Inflationsrate im Mai bei 8,1 Prozent. Bei den Einzeltiteln konnte die OMV zunächst von den steigenden Ölpreisen profitieren, musste dann aber nachgeben und endete 0,6% tiefer, die EU-Staaten haben sich am Montag auf ein sechstes Sanktionspaket geeinigt, dieses enthält auch ein teilweises Öl-Embargo ...

