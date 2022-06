DOKA SW - Dormakaba erhält Auftrag für elektronische Gates an Flughäfen in Norwegen *DEUTSCHER EINZELHANDELSUMSATZ APR. -5,4% GG VM; ERW -0,5% *DEUTSCHER EINZELHANDELSUMSATZ APR. +2,5% GG VJ; ERW 4,4% DWS - DWS ersetzt CEO Stunden nach Razzia in Greenwashing-UntersuchungMBG - Mercedes sieht verbesserte Versorgung mit Chips, wenige ProblemeMRK - Deutschlands Merck gründet Halbleiterbasis in ChinaFOO - Salesforce überrascht mit hohem Umsatzplus und besserer PrognosePAH3 - PORSCHE NIMMT AN EU500M SCHWERER RIMAC-FINANZIERUNGSRUNDE TEIL RWE - RWE und Uniper haben ihre im Mai fälligen Rechnungen für russisches Gas in Euro bezahlt. Eine RWE-Sprecherin bestätigte, dass das Unternehmen den Betrag in Euro auf ein Konto bei der Gazprom-Bank überwiesen habe. Ein Uniper-Sprecher sagte: "Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...