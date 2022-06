Europäische Märkte handeln leicht höher Bank of Canada: Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für Mai um 16:00 Uhr Nach einem durchwachsenen asiatischen Handel sind am Morgen in Europa etwas positivere Töne zu beobachten. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag ist vollgepackt mit verschiedenen Veröffentlichungen. Bei einem Großteil davon handelt es sich jedoch um Revisionen der PMI-Daten für Mai, die keinen großen Einfluss auf die Märkte haben werden. Dennoch gibt es ...

