Das Cardano-Netzwerk erfährt ein bedeutendes Upgrade - die Hard Fork "Vasil". Was können wir erwarten und wie wird es die Zukunft des Projekts beeinflussen? Cardano ist ein Projekt, das seinen Nutzen bewiesen hat, und sein Schöpfer Charles Hoskinson glaubt an den langfristigen Erfolg und die breite Akzeptanz der Kryptowährung. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass Cardano nicht in direkter Konkurrenz zu Ethereum steht, da sich die beiden Blockchains in ihren Einsatzmöglichkeiten unterscheiden. Nach dem spektakulären Zusammenbruch von Luna, einem der "Helden" des De-Fi-Token-Booms, könnte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf ältere Projekte richten, die seit vielen Jahren auf dem Markt sind. In der Welt der Kryptowährungen erleben Händler häufig so genannte "Event Rallies", bei denen der Preis einer bestimmten Kryptowährung ansteigt, wenn sich ein Projekt einem wichtigen Meilenstein nähert, nur um dann, sobald das Ereignis eintritt, stark zu fallen. Spekulanten könnten dieses Phänomen als "buy the ...

