Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2993 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Immofinanz: Warum konnte man am Montag innerhalb der Frist nicht mehr verkaufen? Warum haben die Immofinanz-Vorstände so spät verkauft? Warum überhaupt? Warum hat die Übernahmekommission zunächst einen Samstag als Schlusstag genommen? Wer waren am Montag die Verkäufer? Darf CPI tiefer kaufen? Was machen diejenigen, die Shortpositionen gemeldet haben? Was heisst das für das S Immo Angebot? Und kann sich das die CPI überhaupt leisten? Abschliessend eine Idee, die ein friendly Ausweg wäre.Immofinanz ( Akt. Indikation: 20,58 /20,60, 1,13%) - hohe MSCI-Effekte bei RBI, Zumtobel und Strabag: ...

