Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für GameStop-Aktionäre. So büßt der Kurs satte rund vier Prozent ein. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 119,69 USD für ein Papier hingelegt werden müssen. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei GameStop, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund vierundzwanzig Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Hochpunkt wurde bei 148,46 USD ausgelotet. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die die Zukunftsplanung von GameStop überzeugt, erhalten nun noch einmal einige Vergünstigungen. Denn die Aktie gibt es heute vielleicht zum letzten Mal so günstig. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung ...

