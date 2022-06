Der internationale Technologiekonzern Andritz hat mit der Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft (ARA), mit Sitz in Wien, einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam eine spezielle Ersatzbrennstoff-(EBS) Verwertungstechnologie für die Zementindustrie auf den Markt zu bringen. ARA ist in Österreich Marktführer in der Sammlung und Verwertung von Verpackungen und bietet umfassendes Know-how für eine 360-Grad-Kreislaufwirtschaft von Circular Design, Abfall- und Stoffstrommanagement bis Logistik und Digitalisierung. Christoph Scharff, Vorstandsvorsitzender der ARA: "Wir stehen bereits seit 30 Jahren für aktiven Klimaschutz. Zur Erreichung der EU-Recyclingziele ab 2025 müssen wir aber noch besser werden. Wir ...

