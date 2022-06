BAER SW - Julius Bär verkauft Genfer Fransad Gestion an das Management OERL SW - Oerlikon verkauft Russland-Geschäft an lokalen Betreiber ENG SM - ENEGAS/SNAM - Spanien rückt mit einem neuen Pipelineprojekt in den Fokus der europäischen Energiepolitik. Um Gas ins Ausland zu transportieren, ist eine neue Unterwasser-Leitung geplant, die von Barcelona durch das Mittelmeer nach Norditalien verläuft. Entsprechende Pläne bestätigte der Chef des spanischen Gasnetzbetreibers Enagas, Arturo Gonzalo, vor Auslandskorrespondenten in Madrid. Enagás und der italienische Betreiber SNAM lassen derzeit in einer Machbarkeitsstudie die technischen Details prüfen, in drei Monaten sollen die Ergebnisse für das Projekt vorliegen, das rund 2,5 bis drei Milliarden Euro kosten soll. (Handelsblatt) EVK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...