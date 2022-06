DJ KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

(In dem um 7:30 Uhr gesendeten Briefing wurde in der Rubrik zum Gold ein falscher Zusammenhang hergeleitet. Richtig muss es dort heißen: Der Goldpreis kletterte trotz gestiegener Marktzinsen und eines festen Dollar. (NICHT: Der Goldpreis profitierte von dem schwächeren Dollar.)

Es folgt die korrigierte Fassung.

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Spring Bank Holiday" geschlossen.

FREITAG: In Großbritannien findet wegen des "Platinum Jubilee Bank Holiday" kein Handel statt. In China inklusive Hongkong bleiben wegen des "Drachenbootfests" die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich am Donnerstag (09.30 Uhr) in Luxemburg mit dem sogenannten Thermofenster bei Dieselfahrzeugen. Es geht um einen deutschen Fall: Ein Mercedes-Käufer klagte vor dem Landgericht Ravensburg auf Schadenersatz. Dieses setzte das Verfahren aus und fragte den EuGH, ob der Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung gegen ein den Einzelnen schützendes Gesetz verstoßen könne. (Az. C-100/21) Beim Thermofenster handelt es sich um eine Technik zur Abgasreinigung, die nur innerhalb bestimmter Temperaturen vollständig funktioniert. Das Landgericht hält es vorläufig für unzulässig, sieht aber keine sittenwidrige Schädigung durch Mercedes-Benz. Stattdessen hält es fahrlässiges Verhalten für möglich und stellte dem EuGH auch dazu Fragen. Am Donnerstag legt der zuständige Generalanwalt sein Gutachten vor. Die Frage, ob das Thermofenster an sich zulässig ist, liegt ebenfalls noch beim EuGH, wird aber am Donnerstag nicht behandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV

10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV

10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV

10:00 DE/MLP SE, Online-HV

11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV

13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 2Q

14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Eckert & Ziegler 0,50 EUR Friedrich Vorwerk 0,20 EUR GFT Technologies 0,35 EUR Kloeckner & Co 1,00 EUR New Work 6,36 EUR OHB 0,48 EUR Patrizia 0,32 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj - EU 11:00 Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +2,3% gg Vm/+38,6% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vm/+36,8% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +299.000 Stellen zuvor: +247.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 210.000 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -7,5% gg Vq 1. Veröff.: -7,5% gg Vq 4. Quartal: +6,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,6% gg Vq 1. Veröff.: +11,6% gg Vq 4. Quartal: +1,0% gg Vq 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.332,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.096,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.540,50 -0,1% Nikkei-225 27.420,90 -0,1% Schanghai-Composite 3.187,69 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 151,08% +12 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.340,47 -0,3% DAX-Future 14.364,00 -0,4% XDAX 14.371,92 -0,3% MDAX 29.750,33 -0,5% TecDAX 3.143,38 -1,0% EuroStoxx50 3.759,54 -0,8% Stoxx50 3.638,03 -0,9% Dow-Jones 32.813,23 -0,5% S&P-500-Index 4.101,23 -0,7% Nasdaq-Comp. 11.994,46 -0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 150,96% -67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Erwartet wird ein ruhiger Handel. Wichtige Händler aus Großbritannien sind Donnerstag und Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Königin nicht mehr aktiv. In China sind die Börsen Freitag geschlossen, in vielen Ländern Europas wird am Pfingstmontag nicht gehandelt - nicht so in Deutschland. Wegen der daher abhnehmenden Liquidität sollten einzelne Kursausschläge nicht überbewertet werden, heißt es. Im Fokus steht erneut das Thema Inflation mit den EU-Erzeugerpreisen. Hier werden neue Rekordhochs bei den April-Daten erwartet. Vertreter der Fed hatten für die USA unterstrichen, dass Zinserhöhungen auch über das neutrale Niveau hin notwendig seien, um die Inflation zu bekämpfen. Das Thema Zinserhöhungen dürfte auch an der EZB nicht mehr vorbei gehen, heißt es.

Rückblick: Etwas leichter - Für leichten Abgabedruck sorgten Marktteilnehmer aus London, die vor ihrem langen Wochenende Positionen schlossen und Absicherungsgeschäfte aufbauten. Im deutschen Einzelhandel brach zudem der Umsatz mit Lebensmitteln im April um 7,7 Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Zudem belasteten weiter die Probleme mit Lieferketten nach China. Für etwas Entlastung sorgte in den USA der Anstieg des ISM-Index der Industrie bei einem gleichzeitig leichten Rückgang des Preisdrucks an. Den Favoriten stellte der Auto-Sektor (+1,4%). Mercedes-Benz, BMW und VW stiegen um bis zu 2,1 Prozent. Hier trieben die Hoffnungen auf eine baldige Auflösung der Lieferstaus durch Lockerungen in der Anti-Corona-Politik in China. Dagegen fielen Zur Rose (-2,4%) und Shop Apotheke (-6,1%) aufgrund neuer Zeitpläne zur Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Sie soll nur schrittweise erfolgen, Händler hatten auf eine großflächige Einführung in ganz Deutschland gesetzt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit dem Einbruch der Einzelhandelsumsätze verloren Ceconomy 1,6 Prozent und Zalando 6,6 Prozent. Weiter unter Druck stand die DWS-Aktie (-6,2%). Die Deutsche-Bank-Tochter löst ihren Leiter, Asoka Wöhrmann, nach der Hauptversammlung am 9. Juni ab. Am Vortag hatten "Greenwashing"-Vorwürfe für eine Hausdurchsuchung gesorgt. Händler wunderten sich allerdings über die Rechtsgrundlage, da es gar keinen verbindlichen Rahmen für ESG-Kriterien gebe. SAP legten um 0,5 Prozent zu nach einem angehobenen Ausblick von US-Konkurrent Salesforce. Rheinmetall kletterten um 2,0 Prozent. Mit dem neuen Großauftrag im Automobilbereich zeige sich, dass nicht nur Rüstung aussichtsreich sei, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Es gab keine kursrelevanten Unternehmensnachrichten, so ein Händler von Lang & Schwarz

USA - AKTIEN

Leichter - Das Handelsumfeld war von hoher Volatilität geprägt. Viele Investoren sind nach wie vor besorgt über das Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank und die damit verbundene Möglichkeit einer US-Rezession. Acht der vergangenen elf längeren Zinserhöhungszyklen endeten schließlich in einer Rezession, so die Analysten der Deutschen Bank. Die veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild und trugen somit kaum zur Trendfindung bei. Salesforce machten nach Erstquartalszahlen einen Kurssprung um 9,9 Prozent. Der SAP-Konkurrent übertraf mit einem Umsatzplus von 24 Prozent die Markterwartung, verfehlte sie aber beim Gewinn. Der angehobene Gewinnausblick überraschte positiv. HP (+3,9%) verzeichnete ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen und hob die Gewinnprognose an. Pfizer (-1,3%) will an ihrer Beteiligung an dem mit Glaxosmithkline betriebenen Gemeinschaftsunternehmen für verschreibungsfreie Medikamente entgegen anderslautender Mitteilungen nicht festhalten. GM (-1,1%) stellt seine Marke Buick in Nordamerika komplett auf Elektroantrieb um.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 +9,3 2,55 191,2 5 Jahre 2,92 +11,2 2,81 166,5 7 Jahre 2,96 +9,5 2,87 152,4 10 Jahre 2,93 +7,5 2,85 141,6 30 Jahre 3,08 +3,1 3,05 118,1

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach dem kräftigen Vortagesanstieg weiter zu. Am Dienstag hatten Spekulationen, die US-Notenbank könne einen straffen Zinserhöhungskurs fahren, die Renditen nach oben getrieben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0659 +0,1% 1,0653 1,0655 -6,3% EUR/JPY 138,61 -0,0% 138,64 138,52 +5,9% EUR/CHF 1,0262 -0,0% 1,0379 1,0281 -1,1% EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8531 0,8533 +1,6% USD/JPY 130,07 -0,1% 130,15 129,97 +13,0% GBP/USD 1,2487 +0,0% 1,2486 1,2487 -7,7% USD/CNH 6,7049 +0,1% 6,6976 6,6922 +5,5% Bitcoin BTC/USD 29.788,27 +0,8% 29.558,40 31.168,82 -35,6%

