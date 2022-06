Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen erneuten leichten Rückgang gab es gestern auch für den heimischen Markt, der ATX beendete den Handel mit einem Minus von 0,4%. Die Nachrichtenlage gestaltete sich gestern eher ruhig, was sowohl die makroökonomische Seite in Europa als auch die einzelnen Unternehmen betraf, die gestern gemeldeten Arbeitslosenzahlen für Österreich vermochten keine Bewegung an den Märkten auszulösen, die positive Entwicklung hat sich hier trotz des Ukraine-Krieges fortgesetzt, mit 5,7% lag die Arbeitslosenquote im Mai auf dem tiefsten Stand seit 14 Jahren. Bei den Einzelwerten gerieten die Versorger gestern wieder unter Verkaufsdruck, Verbund ermäßigte sich um 2,2%, für EVN ging es im gleichen Ausmaß ...

