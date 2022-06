Heute im gabb: Um 10:08 liegt der ATX TR mit +0.70 Prozent im Plus bei 6953 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -11.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.55% auf 7.845 Euro, dahinter Verbund mit +2.37% auf 92.8 Euro und Pierer Mobility mit +1.75% auf 72.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14422 (+0.49%, Ultimo 2021: 15884, -9.20% ytd). - PIR-News: Andritz, Zumtobel, CA Immo, Kontron, Wiener Börse, S Immo, Post, Porr, Strabag, Warimpex ...- Rekorde, MSCI-Effekte, CA Immo macht Mut, Immofinanz ist noch nicht zu Ende, Valneva-Transfer, neue GBs, Kapsch hot?- Strabag, Zumtobel, RBI und weitere Aktien auffällig; Alfred Felder führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Palfinger, Pierer Mobility und Polytec Group- Börsegeschichte 2.6.: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...