Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2995 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - neue Rekorde in der BBO (ich sage: BBQ) Ära: Aktien 1,052,430 Mrd Euro, Einzeltitel RBI 355 Mio. Euro, beides 31.5. (für die RBI war das der zweitstärkste Tag in der Börsegeschichte, nur der Tag der Erstnotiz war stärker.RBI ( Akt. Indikation: 12,36 /12,38, 1,39%) - MSCI-Effekte. Strabag mit 39,6 Mio. Tagesumsatz (neu im MSCI Ö, normale Tagesumsätze 2,13 Mio.), Zumtobel mit 10,4 Mio. (vom Small Cap in den Micro Cap, normal 785.000), RBI 355 Mio. (vom global in den small cap, normal 37.3 Mio.)Strabag ( Akt. Indikation: 41,35 /41,45, 0,98%)Zumtobel ( Akt. Indikation: 6,90 /6,99, -1,91%)RBI ( Akt ....

