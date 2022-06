Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2998 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/41 dreht sich um die Frage, wie lange Immofinanz und S Immo noch gelistet ist. Motto: Nix weiss man, aber ich habe eine klare Meinung dazu. Weiters: Eine Einschätzung der ATX-Beobachtungsliste, Kapsch vs. Andritz vs. Porr, Spoiler bei Verbund und Immofinanz, Strabag in Stellung und ja, S&T ist jetzt Kontron. Weiters:Porr-CEO im Börsenradio bullish: https://boersenradio.at/page/brn/40588 Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo ...

