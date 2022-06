Netflix-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So wird der Kurs aktuell rund sechs Prozent nach vorne geschoben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 204,98 USD hingeblättert werden. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,1 Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 205,17 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...