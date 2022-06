In der OMV-Raffinerie in Schwechat kam es heute zu einem mechanischer Zwischenfall, dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Vorfall hat die Hauptdestillationsanlage für Rohöl beschädigt, wie es heißt.Aus diesem Grund wird sich die Inbetriebnahme der Raffinerie, die sich gerade in Wartungsstillstand befindet, teilweise verzögern. Das Ausmaß des Schadens und die Dauer des Stillstands würden derzeit noch geprüft. "Wir werden eng mit unseren Kundinnen und Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten, um etwaige Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit abzumildern", wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...