Borouge, das strategische Joint Venture der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und der OMV-Tochter Borealis hat heute sein Debüt an der Abu Dhabi Securities Exchange.Das IPO, das einen Bruttoerlös von mehr als 2,0 Mrd. USD für die angebotenen 10 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens einbrachte, zog eine Gesamtbruttonachfrage von mehr als 83,4 Mrd. USD nach sich und war insgesamt fast 42-fach überzeichnet. Das Angebot für Privatanleger (bestehend aus Tranche 1 und Tranche 3), das eine höhere Nachfrage als jeder andere Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit fast 20 Jahren aufwies, war 74-fach überzeichnet. Die Borouge-Aktie wurde beim Börsengang mit 2,45 AED bewertet und verkauft, was einer ...

