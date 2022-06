HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3005 Der frischgebackene Vienna-Präsident Kurt Svoboda, Finanz- und Risikovorstand der Uniqa Insurance Group, im SportWoche Podcast Talk mit Ex-ORF-Sportchef Hans Huber und Christian Drastil. Wir sprachen über "Uniqa und Sport" und konkret die Punkte Vienna und Aufstieg, Uniqa ÖFB Cup und neue Ideen dazu bzw. die Schifahrer:innen. Etwas mehr als 40 Minuten gut gelaunter Talk im Uniqa-Tower, da im Haus unseres Podcast-Studios wegen Arbeiten am Netz genau an diesem Tag kein Strom zur Verfügung war. About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in "Wiener ...

