Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des globalen Aktienmarktindex setzte sich in der letzten Woche fort. Er stieg in EUR um +3,4%. Der S&P 500 befestigte sich in EUR um +4,1%, der Stoxx 600 legte um +1,6% zu. Der Nikkei 225 notierte wenig verändert (in EUR +0,1%). Der globale Emerging Market Index stieg in EUR um +3,2%. Die US-Aktienmarkt erholt sich bereits seit zwei Wochen von den Rückgängen zuvor. Die Volatilität ist weiter leicht abgesunken. Positiv zu werten ist auch die Tatsache, dass Aktien von Unternehmen des S&P 500, die größere Rückkäufe eigener Aktien durchführen, eine signifikante relative Stärke im Vergleich zum S&P 500 aufweisen. Der nachstehende Chart zeigt, dass diese Aktivitäten seit Jahresbeginn einen wesentlichen Einfluss auf die ...

