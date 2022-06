In den vergangenen Tagen konnnte JinkoSolar massiv zulegen. Schließlich findet sich der Kurs 5,43 Prozent höher wieder als vor einer Woche. An drei der vier Sitzungen ging die Aktie mit Aufschlägen aus dem Handel. Darunter war am Dienstag der höchste Tagesgewinn für JinkoSolar mit einem Plus von 3,95 Prozent. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...