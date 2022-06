Der globale Indexanbieter Stoxx hat Veränderungen in der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 20. Juni 2022 bekannt gegeben. Die Auswahlindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX repräsentieren die größten Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie werden nach der Marktkapitalisierung des Streubesitzes ausgewählt und alle drei Monate überprüft. Im DAX wird Delivery Hero durch Beiersdorf ersetzt. Delivery Hero wechselt in den MDAX und ersetzt dort Beiersdorf, des weiteren kommt statt Hypoport Encavis in den MDAX. Neu in den SDAX kommen Hypoport, Hensoldt und PNE, sie ersetzen Encavis, LPKF sowie SGL Carbon. Im TecDAX wird Eckert & Ziegler durch Hensoldt ersetzt. Der nächste Termin für die planmäßige ...

