Paion begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund acht Prozent. Auf 0,98 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund siebzehn Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 1,15 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Demnach befindet sich Paion in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 1,40 EUR verläuft. Aber die ...

