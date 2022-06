Aktueller Stand: AVZ-Minerals: AVZ-Minerals, Suzhou CATH & Manono Besitzverhältnisse

Anzeige / Werbung



AVZ Minerals & die Manono Besitzverhältnisse - wo geht die Reise hin? Erneute Verzögerungen zwingen AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) und Suzhou CATH Energy dazu, den Endpunkt des Transaktionsimplementierungsabkommens zu verlängern. Das Enddatum der Vereinbarung wurde deshalb einvernehmlich auf den 31. Juli 2022 verlängert. An der australischen Börse hat AVZ Minerals zudem auch eine Verlängerung der Aussetzung seiner Aktie vom Börsenhandel beantragt. News rund um AVZ Minerals auf Deutsch: axinocapital.de Folge uns auf YouTube für aktuelle Informationen zu spannenden Small Caps Aktionär von AVZ Minerals zu sein, ist derzeit eine Geduldsprobe. Äußere Widerstände, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, verzögern seit Wochen die Umsetzung des mit Suzhou CATH Energy bereits im vergangenen Jahr im September geschlossenen Transaktionsabkommens.



Es sieht eine Übertragung eines Teils der Besitzrechte am Manono-Lithium- und Zinnprojekts an Suzhou CATH vor und hätte eigentlich gemäß der ursprünglichen Planung längst abgeschlossen sein sollen. Sie kann aber aufgrund der von außen kommenden Widerstände dennoch momentan nicht zügig vorangebracht werden. Hintergründe und der aktuell bekannte Stand im Video. Enthaltene Werte: AU000000AVZ6

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )