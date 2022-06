Glencore 0.42% SanchoPanza (CRINTOR): Nach über 120% Plus wurde die Hälfte der Position verkauft. (07.06. 07:39) >> mehr comments zu Glencore: www.boerse-social.com/launch/aktie/glencore E.ON -0.60% SanchoPanza (GRESTEIN): Bei PNE und 7C Solarparken wurden heute Gewinne mitgenommen. Teilverkäufe wurden in die relativ krisensichere EON reinvestiert. Die nächste Dividende wird das Muster Wikifolio erfreuen. (07.06. 07:36) >> mehr comments zu E.ON: www.boerse-social.com/launch/aktie/eon_se Verbio -0.38% mkaulisch (MKD001): Nun ist die Marktphase gekommen, in der sich mein Wikifolio und die Handelsidee beweisen muss. In einem hoch volatilen Markt recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...