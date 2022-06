Die Volatilität an der Wall Street bleibt hoch. Der S&P 500 gibt am Dienstag nach und testet die horizontale Unterstützungslinie bei 4.095 Punkten - dies ist bereits der dritte Test in diesem Monat. Bei der gestrigen Sitzung hat der US-Aktienindex im Tageschart eine Doji-Kerze mit einem langen oberen Schatten ausgebildet, nachdem die Anfangsgewinne wenige Punkte unter dem 78,6%-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung ...

