Die neue Woche beginnt für den Agrar- und Pharmakonzern Bayer direkt mal mit einem erneuten Rückschlag. So fällt der Kurs der Aktie zur Stunde um fast zwei Prozent. Die positiven Impulse der gestern vorgestellten Branchenstudie von Bernstein scheinen damit komplett zu verpuffen. Immerhin hatten die Amerikaner das Kursziel für die Leverkusener im Rahmen der Studie nach oben angehoben…

In der groß angelegten Analyse führen die Bernstein-Experten aus, dass Bayer und die Branchenkollegen die gestiegenen Kosten wohl an die Kunden weitergeben können und damit die Marge konstant halten dürften. Für die Bayer-Aktie bleibt Bernstein komplett optimistisch und belässt das Urteil bei "outperform". Beim Kursziel gehen die Experten sogar noch einen Schritt weiter und heben die Zielmarke von 87 Euro auf 89 Euro an.

An der Börse scheint dieser ...

