Am heutigen Tage kann Chevron massiv zulegen. Bei einem Anstieg der Aktie um rund zwei Prozent dürfte das niemanden verwundern. Damit liegt der Preis nun bei 180,52 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Kursverlauf von Chevron der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund 0,3 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch verläuft bei 180,96 USD. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum ...

