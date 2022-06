Wie bereits angekündigt, errichtet der Edelmetallhändler philoro in Korneuburg eine Scheideanstalt. Bereits im Oktober 2020 hat das Unternehmen ein 35.000 Quadratmeter großes Areal im Businesspark Korneuburg erworben, jetzt wurden die Pläne für die Errichtung des philoro Goldwerk präsentiert. So sollen im Herbst 2023 die ersten Goldbarren made in Austria produziert werden. "Das ist nicht nur für uns, sondern für den gesamten heimischen Goldmarkt ein wichtiger Schritt. Wir bauen mit modernsten Materialien, setzen ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Nachhaltigkeit um und werden allein für die erste Ausbaustufe 60 Millionen Euro investieren", verdeutlicht philoro-Gründer Rudolf Brenner. Die Produktionskapazität soll ...

