Die Fabasoft AG hat das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem Plus beim Umsatz und einem Minus beim Ergebnis abgeschlossen. Die Umsatzerlöse liegen bei 58,3 Mio. (55,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020/2021). Positiv hätten sich die Recurring-Umsätze aus Software und Dienstleistungen ausgewirkt, so das Unternehmen im Geschäftsbericht. Das EBITDA verringerte sich auf 17,6 Mio. (vs. 19,6 Mio. Euro in 2020/2021), das EBIT auf 11,5 Mio. Euro (vs. 13,9 Mio. Euro in 2020/2021). Das geringere Ergebnis wird mit höheren F&E-Ausgaben in denen sich das stark gestiegene Personalkostenniveau widerspiegelt, begründet. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr 2021/2022 eine Dividendenausschüttung von 0,75 Euro je Aktie vorschlagen (0,85 Euro im ...

