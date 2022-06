Die türkische Lira wertet weiterhin stark ab und befindet sich in der Nähe historischer Höchststände, wenn man das Paar USDTRY betrachtet. Die nächste Entscheidung steht erst in zwei Wochen an, aber bereits diese Woche deutete Erdogan erneut an, dass er eine weitere Senkung der Zinssätze von derzeit 14% erwartet. Es sei daran erinnert, dass die Inflation in der Türkei die nächste Stufe durchbrochen hat und im Mai bereits bei 73,5% im Jahresvergleich lag. Die Devisenreserven der Türkei belaufen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...