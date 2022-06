Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börsen ist am Mittwoch kaum bewegt aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex stand am Schluss mit knappen plus 0,08 Prozent bei 3.363,59 Punkten. Der ATX Prime kletterte um sehr leichte 0,04 Prozent auf 1.690,14 Einheiten hoch. Der Handelstag war von Zurückhaltung angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geprägt. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli. Gespannt dürften die Anleger auf Hinweise dazu warten, wie stark die Zinsen in den kommenden Monaten angehoben werden. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs zu Jahresbeginn deutlich stärker als bisher bekannt. Im ersten ...

