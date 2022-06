Videoanalyse DAX am EZB-Tag mit Blick auf den Aufwärtstrend. So skizziert sich der Markt zum Handelsstart in den 09.06.2022 DAX abwartend vor der EZB Der DAX scheiterte gestern erneut an der 14.600 und damit an einem Widerstand, den wir seit mehreren Tagen besprechen. Die Ernüchterung nimmt hierbei zu, sodass wir ...

