Europäische Aktien handeln schwächer DE30 versucht, an dem kurzfristigen Bereich bei 14.320 Punkten abzuprallen Hochtief fällt nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 5% Vor der Bekanntgabe der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (13:45 Uhr) geben die europäischen Aktienindizes nach. Es wird erwartet, dass die Bank bei den kommenden Sitzungen deutliche Hinweise auf Zinserhöhungen geben wird, was Druck auf die Aktien ausüben könnte. Auch wenn ein solcher Hinweis in einer Erklärung zur Geldpolitik enthalten sein könnte, wird die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Lagarde um 14:30 Uhr die meiste Klarheit bringen. ...

