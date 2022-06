Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3014 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Immofinanz-Crash am DIenstag, Gegenbewegung am Mittwoch: ATX-Komitee hat am Dienstag, es war der 4. Handelstag des Monats und damit ungewohnt spät, die von uns erwartete FFF-Reduktion bei der Immofinanz von 0,7 auf 0,3 vollzogen. Das kann ein Grund sein, die Effekte werden meist sofort vollzogen, 70 Mio. Euro Umsatz. Zudem sind wohl Margin Calls im Markt gewesen. Dann die Gegenbewegung einen Tag später: Zum Zeitpunkt des Recordings gestern war freilich noch nicht bekannt, dass die Immofinanz-Vorstände am Abend zurücktreten würden. Insofern passt der späte Verkauf der Aktien (Schönauer 15.000, Reindl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...