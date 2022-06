Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3017 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/45 berichtet vom 1111. Börsenbrief gabb, der um 11:11 Uhr verschickt wurde. der gabb wird ab September kostenpflchtig. In den bisher 1111 Folgen war der Verbund vor AT&S und Do&Co die beste Aktie. Auf Rang 4 mit S Immo der beste Immobilienwert. Hier heisst es Vorsicht: Gestern war Ex-Tag (ein Hörer sagte "Cumshot") bei S Immo, das avisierte Angebot geht damit von 23,5 um die 0,65 Euro Dividendenabschlag auf 22,85 Euro retour. Weiters danke an die mittlerere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...