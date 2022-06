Marktanteil steigt auf 9,4 Prozent - Nachhaltige Kapitalanlagen übersteigen Marke von 500 Milliarden Euro Berlin, 9. Juni 2022 - Zum dritten Mal in Folge ist das von Privatanleger:innen nachhaltig angelegte Kapital deutlich gestiegen und lag per Ende 2021 rund 230 Prozent über dem Vorjahreswert. Mit Anlagen von insgesamt 131,2 Milliarden Euro halten Privatanleger:innen rund 36 Prozent der Nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland. 64 Prozent des unter Berücksichtigung von strengen umweltbezogenen, ...

