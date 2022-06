Die Analysten von First Berlin bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 87,0 Euro für Knaus Tabbert. Der Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen hat die Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 100 Mio. bekannt gegeben, um die finanzielle Flexibilität insgesamt zu erhöhen. Der Erlös ist für den derzeitigen Ausbau der Produktionskapazitäten vorgesehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...