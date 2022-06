Aktien: Kann Paypal sich aus der Krise schießen?

Anzeige / Werbung Paypal hat eine neue Bezahlfunktion freigeschaltet. Sie betrifft Kryptowährungen. Momentan ist sie allerdings noch auf US-Kunden beschränkt. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind in den Hochzeiten der Corona-Krise gefragt. Mittlerweile ist bei den Digitaldevisen aber erst einmal die Luft raus. Nichtsdestotrotz setzt der Bezahldienst Paypal darauf. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das US-Unternehmen mitteilte, ist die Überweisung von Kryptos nun möglich. Eine entsprechende Funktion sei freigeschalten, hieß es. Überweisungen seien global möglich, allerdings könnten aktuell nur US-Kunden die neugeschaffene Möglichkeit nutzen. Paypal bietet bereits seit knapp zwei Jahren die Möglichkeit, Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu handeln. Krypto-Überweisungen waren bisher aber lediglich von Paypal-Konto zu Paypal-Konto möglich. Mit der neuen Funktion können Kunden Digitaldevisen nun auch auf sogenannte Wallets oder andere Konten außerhalb der Paypal-Welt transferieren. Paypal-Aktie mit positiver Divergenz Die Aktie von Paypal hat einen mittelfristigen Abwärtstrend ausgebildet, stabilisierte sich jedoch in den vergangenen Wochen. Zuletzt pendelte der Titel zwischen knapp 72 und rund 95 Dollar. Trotz des Abwärtstrends nahm die Dynamik in Form des MACD (Momentum) wieder zu und stieg sogar trotz fallender Kurse an, was eine positive Divergenz bedeutet. Aus charttechnischer Sicht ist das eine kursstützende Entwicklung, doch die Situation bessert sich erst wieder, wenn zunächst die obere Begrenzung überschritten wird. Enthaltene Werte: US0378331005,US57636Q1040,US70450Y1038,BTC~USD,US00783V1044

