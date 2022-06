Europäische Indizes geben nach DE30 fällt unter 14.000 Punkte Lufthansa streicht im Juni 900 Flüge wegen Personalmangels Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche im Minus. Die hawkische Haltung der großen Zentralbanken sowie neue Lockdowns in China drücken auf die Stimmung an den globalen Märkten. Der deutsche Leitindex bricht zum ersten Mal seit dem 26. Mai unter die Marke von 14.000 Punkten ...

