Polytec konnte sich bei der jährlichen Verleihung der Global Purchasing Supplier Excellence Awards von Jaguar Land Rover über den Supplier Excellence Award in Silber in der Kategorie Special Vehicles freuen. CEO Markus Huemer und Gareth Laing, Managing Director Polytec UK, nahmen die Auszeichnung entgegen. Mit dem Supplier Excellence Award in Silber in der Kategorie Special Vehicles werden die britischen Polytec-Standorte in Bromyard und Telford für die "hervorragende Kundenorientierung bei der Entwicklung und Markteinführung des neuen Range Rover Sport SV geehrt", freut sich das Unternehmen, das Jaguar Land Rover seit vielen Jahren in der Entwicklung von komplexen Kunststofflösungen unterstützt und mit Strukturbauteilen, Unterbodenlösungen und ...

