Die OMV veröffentlichte heute ein Update nach dem Vorfall in der Raffinerie Schwechat, bei dem es Anfang Juni zu einem erheblichen Schaden an der Rohöldestillationsanlage gekommen ist. Diese Anlage bereitet den größten Teil des Rohöls in seine Bestandteile auf und damit für die Weiterverarbeitung in der Raffinerie vor. Derzeit sei die Dauer der Reparaturphase noch nicht abschätzbar. Die OMV hat daher ein neues Versorgungssystem etabliert mit dem die von der OMV Raffinerie Schwechat betreuten Märkte versorgt werden können, wie es heißt. Semperit hat die Nordamerika-Zentrale sowie die neue Produktionsstätte für Gummidichtungen in den USA feierlich eröffnet. Es wurden rund 10 Mio. Dollar (9,4 Mio. Euro) in die Errichtung ...

