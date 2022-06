Der Absturz der Immofinanz-Aktie reflektiert nach Meinung der Erste Group-Analysten nicht nur die Kombination aus Marktumfeld und Verwässerungseffekt, sondern auch die massive Verunsicherung was Strategie und Zukunft des Unternehmens angeht. Der Umbau des Managements und das Streichen der Dividende sind für die Erste-Analysten "eventuell ein kleiner Vorgeschmack", wie sie im aktuellen Equity Weekly meinen. An eine schnelle Erholung des Aktienkurses können sie im Moment nicht so recht glauben, auch wenn der Nettoimmobilienwert weit über dem aktuellen Kursniveau liegt.

