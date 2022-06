Seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme vor rund vier Jahren wird Bayer mit Schadensersatzklagen überhäuft, in denen Kranke nachzuweisen versuchten, dass die Erkrankungen auf den Umgang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup in Zusammenhang stehen. In einem weiteren Prozess konnte Bayer jetzt erneut einen Erfolg vor einem US-Gericht verbuchen, was die Chancen auch in zukünftigen Rechtsstreitigkeiten erhöhen dürfte.

Denn wie soeben bekannt wurde, hat ein amerikanisches Gericht im Streit zwischen Bayer und dem Kläger Allan Shelton zugunsten der Leverkusener entschieden. Die Geschworenen konnten keinen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup erkennen.

An der Börse scheint dieses Urteil noch nicht so richtig angekommen. Denn die Bayer-Aktie ging gestern mehr als zwei Prozent in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...