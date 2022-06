Noch immer wartet man beim französischen Impfstoffentwickler Valneva auf die Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001. Doch jetzt droht schon im Vorfeld der Super-GAU. Denn wie Valneva soeben bekannt gab, plant die EU die Kürzung der vorab bestellten Mengen, die dann allerdings so gering ausfallen, dass eine Weiterentwicklung für Valneva unwirtschaftlich wäre, was vermutlich die Kündigung der Liefervereinbarung seitens der EU zur Folge hätte. Dabei gibt es in Sachen Zulassung endlich Licht am Ende des Tunnels…

Denn in Kürze kommt das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zusammen. Ab dem 20. Juni tagt das Komitee und könnte an diesem Tag über die Zulassung des Wirkstoffs entscheiden. Doch auch wenn der Totimpfstoff in der EU zugelassen wird, sieht es derzeit so aus, als hätten Europäer keinen Zugang zu dem ...

