Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX war am Freitag stark unter Druck und kämpft mit seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, der bei rund 3.244 Indexpunkten verläuft. ADS und DMI zeigen an, dass der kurzfristige Aufwärtstrend zu Ende gegangen ist, was auch vom Parabolic System bestätigt wird. Mehr noch, die meisten Oszillatoren wie beispielsweise MACD generieren klare Verkaufssignale, der Blick ist also eher nach unten gerichtet. Vom überverkauften Bereich sind wie noch weit entfernt, der RSI zeigt momentan einen Wert von 45, Platz nach unten ist also vorhanden. Die nächsten Unterstützungen verlaufen bei 3.200 Punkten, danach bei 3.136 und 3.109 Punkten. Vorerst aber hoffen wir noch, dass die auf die 50-Tage Linie hält.

