Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff konnte in der abgelaufenen Woche erneut positive Nachrichten vermelden. So hat die Unternehmenstochter Pepco zuletzt Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres präsentiert und konnte dabei trotz Pandemie ein beachtliches Wachstum vorweisen. So ist der Umsatz um mehr als 17 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro angewiesen. Zudem wurden mehr als 200 neue Standorte eröffnet…

An der Börse wurde die Pepco-Aktie wie auch die Unternehmensmutter Steinhoff zuletzt in Sippenhaft genommen. Anders ist der jüngste Kursrutsch trotz dieser guten Zahlen kaum zu erklären. Denn die Steinhoff-Aktie rutschte insbesondere gegen Ende der Woche deutlich ins Minus. Allein am Freitag ging es knapp fünf Prozent nach unten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...