Der Blick auf die Kurstafel dürfte Nvidia-Aktionären zuletzt Tränen in die Augen getrieben haben. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 9,33 Prozent weggebrochen. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Dabei kassierte Nvidia am Freitag mit dem Tagesminus von 5,95 Prozent einen echten Treffer unter der Gürtellinie. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Da sich Nvidia mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...