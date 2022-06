Gesundheitsminister Karl Lauterbach und zahlreiche andere Experten rechnen im Herbst wieder mit deutlich steigenden Infektionszahlen. Zeit also für die Impfstoffhersteller einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff zu präsentieren. Den Anfang machte in den vergangenen Tagen nicht etwa der Platzhirsch BioNTech, sondern die Konkurrenz von Moderna.

So lieferten die Amerikaner erstmals Studienergebnisse für ihren angepassten Wirkstoff, die durchaus Hoffnung machen für die nächsten Wochen und Monate. Denn die Zahl der Antikörper insbesondere gegen die Omikron-Variante ist bei den Probanden massiv höher als bei der Vergleichsgruppe. Auch in Mainz laufen derzeit Studien zu einem angepassten Wirkstoff. BioNTech rechnet in Kürze mit belastbaren Ergebnissen.

An der Börse ist BioNTech durch den Vorstoß von Moderna kräftig unter Druck geraten. ...

