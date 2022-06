Powercell-Anteilseigner brauchen derzeit mal wieder starke Nerven. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Abschlag von 10,29 Prozent. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt drei der vier Sitzungen . Am Donnerstag war das Minus mit rund 8,42 Prozent für Powercell am größten. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Powercell rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So genügt ein weiterer Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...