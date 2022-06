Wasserstoff ist aktuell wohl mehr denn je im Fokus von Bürgern und Politik. Denn Klimakrise und explodierende Preise für fossile Brennstoffe heizen die Diskussion um einen massiven Ausbau der Wasserstoff-Technologie weiter an. Trotzdem gingen die Kurse der einschlägigen Aktien in der vergangenen Woche brutal in die Knie. Auch Norwegens Wasserstoffspezialist NEL blieb nicht verschont. Das steckt dahinter:

Der britische Elektrolyseur-Spezialist ITM Power hat die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr beinahe sämtliche Titel auf Talfahrt geschickt. Denn die Ergebnisse sind deutlich schwächer ausgefallen als erwartet, was für die gesamte Branche ein echter Bärendienst war. Dabei waren die vorigen Tage insbesondere bei NEL von guten Nachrichten geprägt.

Denn kurz zuvor vermeldete NEL, dass die Tochter Nel Hydrogen Electrolyseur den Auftrag von Glencore Nikkelverk zur Lieferung eines Elektrolyseurs bekommen hat. Glencore Nikkelverk ist ein Nickel- und Kobalt-Produzent ...

